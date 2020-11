Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 13-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Eine 13-jährige Fußgängerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 18. November, auf der Horster Straße in Beckhausen verletzt und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die junge Gelsenkirchenerin überquerte gegen 13.45 Uhr an der Einmündung Horster Straße/Frauenstraße die Fahrbahn und wurde hierbei vom Dacia eines 30-Jährigen erfasst. Der Autofahrer aus Gelsenkirchen war auf der Horster Straße in Richtung Buer unterwegs. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Mädchen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell