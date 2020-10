Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 291 vom 17.10.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Geschäftseinbrüche

Selfkant-Tüddern

Am Freitag, 16.10.2020, gegen 01.00 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe einer Hintertür zu einem Geschäft auf der Straße In der Fummer ein und verschaffte sich so Zutritt zum Objekt. Aus der darin befindlichen Kasse wurde Bargeld entwendet.

Übach-Palenberg

In der Zeit von Donnerstag, 15.10.2020, 18:30 Uhr bis Freitag, 16.10.2020, 03:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Geschäft auf der Friedrich-Ebert-Straße. Aus dem Objekt wurde ein Safe mit Bargeld entwendet.

Hückelhoven-Brachelen

Am Freitag, 16.10.2020, gegen 02:40 Uhr verschafften sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Geschäft auf der Neustraße. Aus dem Geschäft wurde eine Geldkassette entwendet, die in der Nähe wieder aufgefunden werden konnte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete eine männliche Person, die sich mit einem Fahrrad von der Tatörtlichkeit entfernte. Die flüchtige Person war ca. 160 bis 170 cm groß, schlank und führte einen Rucksack mit sich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell