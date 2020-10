Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 74-Jähriger nach Unfall verstorben

Heinsberg (ots)

Der 74-Jährige, der am Freitag, 9. Oktober, auf einem Parkplatz am City Center angefahren wurde (wir berichteten am 14. Oktober 2020), ist zwischenzeitlich leider an seinen Verletzungen verstorben. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zuständig ist das Verkehrskommissariat in Heinsberg, Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell