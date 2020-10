Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schutz vor Wohnungseinbruch - Landesweiter Aktionstag "Riegel vor"

Kreis Heinsberg (ots)

Die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Heinsberg veranstaltet am landesweiten Aktionstag "Riegel vor" einen "Tag der offenen Tür" zum Thema Einbruchsschutz. Dieser findet am Sonntag, 25. Oktober 2020, von 10 Uhr bis 16 Uhr, in der Beratungsstelle der Kriminalprävention, Schafhausener Straße 52, in 52525 Heinsberg, statt.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind an diesem Tag zu einem kostenlosen Beratungsgespräch eingeladen. Um der Corona-Schutzverordnung zu entsprechen, ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich. Diese kann ab sofort zwischen Montag und Freitag unter der Telefonnummer 02452-920-5911 oder -5914, in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr, erfolgen.

Ein Wohnungseinbruch ist für die Betroffenen oft ein Schock. Neben dem reinen Sachschaden und dem eventuellen Verlust von unersetzbaren Erinnerungsstücken, fühlen sich viele in den eigenen vier Wänden nicht mehr wohl. Zu Beginn der dunklen Jahreszeit steigt oft auch das Risiko Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden. Damit Ihnen diese Erfahrung erspart bleibt, berät die Polizei Sie gerne.

