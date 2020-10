Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl zweier Handys

Erkelenz (ots)

Am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 13.30 Uhr, betraten zwei unbekannte männliche Personen ein Mobilfunkgeschäft auf der Kölner Straße. Sie rissen zwei Handys mit dem Sicherungskabel aus der Halterung und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein Zeuge konnte die Täter als 17 bis 18 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß beschreiben. Einer der Männer war extrem schlank und beide wirkten südländisch. Sie trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Die Jacke eines Täters war am rechten Arm stark beschädigt, so dass das Innenfutter nach außen drang. Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Männer geben oder hat diese beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

