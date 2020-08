Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sachbeschädigungen in der Hattinger Innenstadt

Hattingen (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Herne sorgte am Dienstagvormittag für mehrere Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Hattinger Innenstadt. Nach vorhergehenden Streitigkeiten ließ der Mann seine Aggression an mindestens drei geparkten Fahrzeugen aus. Am Moselweg trat er zunächst den Außenspiegel eines geparkten Pkw ab und bei einem weiteren Pkw trat er gegen den Radkasten und hinterließ dort Dellen in der Karosserie. Auch in der Welperstraße schlug er gegen ein Fahrzeug, schmiss eine Mülltonne dagegen und hinterließ auch hier mehrere Dellen auf der rechten Seite des Fahrzeugdachs sowie am Türschweller. Anwohner, die durch den Lärm auf den Mann aufmerksam wurden und den Mann ansprachen, wurden bedroht und beleidigt. Der Mann aus Herne konnte durch eine Streifenwagenbesatzung auf der Werningroder Straße/ Welperstraße/ Stolbergstraße angetroffen werden, gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

