Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal-12-Jährige durch Unbekannten belästigt

Ennepetal (ots)

Am Freitag hielt sich eine 12-jährige Ennepetalerin mit ihrer gleichaltrigen Bekannten an der Friedrichstraße in Ennepetal auf. Gegen 13:30 Uhr kam ihnen in Höhe der Bushaltestelle Friedrichstraße ein Mann entgegen. Der Mann rempelte das Mädchen an und drückte es mit seinem Körper gegen einen Zaun, der neben dem Fußweg stand. Der Mann berührte das Kind gegen seinen Willen am Oberschenkel, worauf das Mädchen mit dem Knie gegen den Genitalbereich des Mannes trat und mit der Freundin davon lief. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 170 cm groß - etwa 50 Jahre alt - normale Figur - gebräunte Haut -kurz geschorene Haare, fast Glatze

Er trug eine graue dreckige Arbeitshose und ein graues T-Shirt mit weißer Druckschrift auf dem Rücken

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder der Tat geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 eingereicht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell