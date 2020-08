Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Brände in Gevelsberg und Ennepetal

Ennepetal/Breckerfeld (ots)

Am Freitagabend kam es im alten Brauweg zu einem Brand im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte. Die weiteren Ermittlungen ergaben nun, dass der Grund für den Brand ein technischer Defekt war. Für die Entstehung des Feuers sorgte der Defekt an einer Spielekonsole. Da sich in unmittelbarer Nähe brennbares Mobiliar befand, konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. Auch wenn sich der Brand auf die Räumlichkeiten des Dachgeschosses beschränkte, so wurden auch die restlichen Geschosse der Doppelhaushälfte durch den Rauch und die Löscharbeiten unbewohnbar. Einsturzgefahr besteht nicht. Auch in Ennepetal kam es am Sonntagvormittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Voerder Straße. In einer Wohnung im 1. Stock sorgte nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen der Defekt an einem Kühlschrank für den Brand. Die Wohnung ist weiterhin nicht bewohnbar, die übrigen Parteien sind davon nicht betroffen.

