Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Parkrempler unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots)

Am Samstagabend wollte ein 66-jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw an der Klutertstraße rückwärts aus einer Parklücke ausparken und beschädigte dabei das daneben geparkte Fahrzeug. Der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs wurde auf den Unfall aufmerksam und ging auf den 66-Jährigen zu. Da ihm ein starker Alkoholgeruch bei dem Fahrer auffiel, verständigte er die Polizei. Ein Alkoholtest verlief deutlich positiv. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

