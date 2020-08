Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Drei Verkehrsunfälle am Sonntag

Hattingen (ots)

Am Sonntag kam es im Hattinger Stadtgebiet zu drei Verkehrsunfällen mit Verletzten. Gegen 12:00 Uhr stürzte ein 77-jähriger Radfahrer ohne Fremdeinwirkung auf dem Leinpfad auf Höhe der Straße Am Kempel und verletzte sich dabei leicht. Um 14:00 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Rauendahlstraße aus Richtung Bochum in südwestliche Richtung. Bei einem Überholvorgang bemerkte er die 48-jährige Radfahrerin im Gegenverkehr zu spät, versuchte auszuweichen, stürzte über seine Lenkstange auf den Asphalt und verletzte sich dabei an der Schulter. Bei beiden Unfällen wurden die verursachenden Radfahrer mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 15:30 Uhr kam es auf der Martin-Luther-Straße zu einem Vorrangsverstoß mit Unfall. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem Ford auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Bochum. An der Kreuzung zur Friedrichstraße wollte er bei Grün nach links abbiegen und nahm dem entgegenkommenden 53-jährigen VW Fahrer den Vorrang, sodass es zur Kollision der beiden Pkw kam. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

