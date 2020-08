Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei Unfälle mit Motorradfahrern

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag kam es im Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen es Verletzte gab. Gegen 17:00 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Schevener Straße in Richtung Obersprockhövel. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und kam einige Meter weiter auf der Straße zum Liegen. Ferner touchierte er dabei den im Gegenverkehr befindlichen Skoda eines 27-Jährigen. Aufgrund der starken Verletzungen, wurde der Motoradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 22:00 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Bochumer Straße in Richtung Haßlinghauser Straße. In dem dortigen Kreisverkehr verlor er bei der Ausfahrt die Kontrolle über sein Krad und prallte gegen eine Mauer. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

