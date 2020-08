Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in KiTa

Schwelm (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Wilhelmstraße einzubrechen. Am Montagmorgen konnten mehrere Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt werden. Das Öffnen der Tür gelang den Tätern aber nicht.

