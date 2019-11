Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchte Sachbeschädigung in Wilhelmshaven - Unbekannte verwenden diverse Aufkleber und werfen Reste in den Briefkasten - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 23.11.2019, kam es an einem kombinierten Büro- und Geschäftshaus in der Werftstraße zu kleineren Sachbeschädigungen.

Unbekannte klebten im Eingangsbereich des Hauses mehrere Aufkleber und warfen die Reste in den dortigen Briefkasten. Außerdem lag im Briefkasten ein angekohltes Stück Hartfaser, dessen Herkunft unklar ist, ein nennenswerter Schaden ist nicht entstanden.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

