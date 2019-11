Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Couragiertes Zusammenwirken führt zum Erfolg - Aufmerksame Zeugen beobachten Diebstähle und verfolgen das Pärchen - zu einem entwendeten Eimer sucht die Polizei zur Aufklärung den Eigentümer

wilhelmshaven. Am Mittwochvormittag, 20.11.2019, wurde die Polizei alarmiert, weil ein Diebespärchen dabei beobachtet wurde, wie sie durch fremde Gärten gingen und fremdes Eigentum entwendet haben.

Einem aufmerksamen Zeugen fiel in der Mozartstraße an dem Vormittag ein Pärchen auf, da dieses verdächtig über die Grundstücke entlanggegangen sei und dabei verschiedene Gegenstände in den Händen gehalten hätte.

Der couragierte Zeuge verfolgte die beiden mit weiteren Zeugen und alarmierte die Polizei, die ihre Sofortmaßnahmen treffen konnte. Die gute Personenbeschreibung und das aufmerksame Beobachten und damit das Weitergeben der mitgeführten Gegenstände, konnten die nur kurze Zeit später eingetroffenen Beamten die Personen beim Fußweg an der Bremer Straße antreffen.

Der Mann trug jeweils ein Kissen unter jedem Arm und eine Steinkette bei sich, die Frau eine Windlaterne und einen mit Granulat gefüllten Plastikeimer.

Bei den angetroffenen Personen handelt es sich um zwei polizeilich bekannte Personen, eine 24-Jährige und einen 28-Jährigen, beide aus Wilhelmshaven kommend.

Bis auf den mit Granulat gefüllten Eimer (FOTO) konnten die Gegenstände bereits zugeordnet und wieder ausgehändigt werden.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Mithilfe: Der Eigentümer bzw. weitere Zeugen, die ergänzende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

