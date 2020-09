Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand in einem Einfamilienhaus - Hoher Sachschaden, Keine Verletzten

Bonn (ots)

Bonn-Heiderhof, 19.08.2020 17:16 Uhr Im Bonner Stadtteil Heiderhof bemerkten Nachbarn am späten Nachmittag eine starke Verrauchung und Flammen in einem Einfamilienhaus und setzten daraufhin einen Notruf bei der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn ab. Diese entsandte unverzüglich umfangreiche Kräfte der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes in den Kastanienweg.

Bei Eintreffen der ersten Einheit aus Bad Godesberg stellte sich heraus, dass die Küche im Erdgeschoss im Vollbrand stand und das Gebäude vollständig verraucht war. Glücklicherweise konnten die Bewohner unverletzt vor dem Haus angetroffen werden. Zügig wurde der Küchenbrand von einem Atemschutztrupp mit einem Löschrohr unter Kontrolle gebracht. Ein weiterer Trupp durchsuchte die restlichen Räume und schaffte zusätzliche Abluftöffnungen um das Gebäude mit Belüftungsgeräten zu entrauchen. Die Nachbargebäude wurden ebenfalls auf Schäden kontrolliert.

Es entstand ein hoher Sachschaden, weil der Brandrauch alle Räume des Hauses erfasste. Das Schadenobjekt ist bis auf weiteres unbewohnbar. Ein Nachbargebäude wurde im Obergeschoss durch Rauchdurchtritt leicht betroffen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die Löscheinheit Bad Godesberg der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit Lannesdorf der freiwilligen Feuerwehr, ein Löschfahrzeug Berufsfeuerwache Beuel, 2 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Einsatzleitwagen B-Dienst der Berufsfeuerwehr mit 33 Einsatzkräften

