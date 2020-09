Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Gebäudebrand mit Menschenrettung und Zugunfall im Hauptbahnhof Bonn

Bonn (ots)

Bonn, 10.09.2020, 09:20 Uhr

Während der Vorbereitungen für den bundesweiten Warntag meldeten zahlreiche Anrufer einen Gebäudebrand im Stadtteil Dransdorf. Am Morgen war der Anbau eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten und das Feuer auf das Gebäude übergesprungen, Rauch verteilte sich in weiten Teilen des Hauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich ein Großteil der Bewohner selbst in Sicherheit gebracht, jedoch wurden noch drei Personen vermisst, die von der Feuerwehr aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet werden mussten. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in Bonner Krankenhäuser transportiert.

Das Feuer wurde mit einer Angriffsleitung bekämpft und der Rauch abschließend mittels Hochleistungslüftern aus dem Gebäude entfernt.

Im Einsatz waren der Führungsdienst, die Löscheinheiten 1 und 2 sowie Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 4 Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug sowie die Löscheinheiten Buschdorf, Dransdorf, Endenich, Rheindorf und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr.

Die verwaisten Feuerwachen der Berufsfeuerwehr wurden von den Einheiten Mitte, Holtorf und Holzlar der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Während des Brandeinsatzes in Dransdorf erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bonn Notrufe aus dem Hauptbahnhof Bonn. Dort wurde eine Frau von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und tödlich verletzt. Die zahlreichen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten der Person nicht mehr helfen.

In diesem Einsatz waren der Führungsdienst, die Rüsteinheit von der Feuerwache 1 und die Löscheinheit der Feuerwache 3 sowie der Rettungsdienst und die Löscheinheit Bonn-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr.

Bis in die Mittagsstunden wurde die Feuerwehr Bonn zusätzlich noch zu drei Feuermeldungen von automatischen Brandmeldeanlagen, zwei Ölspuren und einem weiteren Gebäudebrand alarmiert.

