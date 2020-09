Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Dransdorf

Bonn (ots)

Bonn- Dransdorf, Alfterer Straße, 2.9.2020, 03:57 Uhr. In den frühen Morgenstunden meldeten Anwohner brennende Mülltonnen vor einem Wohngebäude in der Alfterer Straße. An dem betroffenen Gebäude seien auch mehrere Fenster geöffnet. Aufgrund der eingehenden Meldungen wurde bereits auf der Anfahrt die Alarmstufe erhöht. Bei Eintreffen bestätigte sich das gemeldete Bild. Neben dem Eingangsbereich brannten mehrere Mülltonnen, einhergehend mit einer massiven Rauchentwicklung an der Gebäudefassade entlang. Rauch zog durch gekippte Fenster in eine Wohnung und den Treppenraum des Mehrfamilienhauses. Mit mehreren Trupps wurde der Treppenraum und alle Wohnungen nach Personen kontrolliert. Die Maßnahmen wurden mit einer Drehleiter von außen unterstützt. Zeitgleich wurde auch die Brandbekämpfung eingeleitet. Glücklicherweise wurden die Bewohner durch Rauchmelder geweckt und konnten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Mit einem Elektrolüfter wurde das gesamte Gebäude rauchfrei gemacht. Die Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten bei Nachbarn und Verwandten untergebracht werden. Im Einsatz waren der Führungsdienst, die Löscheinheit und ein Rettungswagen der Feuerwache 1, ein Löschfahrzeug der Feuerwache 2 sowie die freiwillige Feuerwehr aus Dransdorf. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Einsatz machte deutlich, dass Rauchmelder Leben retten.

