FW-BN: Nächtlicher Garagenbrand auf dem Brüser Berg

Bonn, Brüser Berg, Ecke Celsiusstraße/ Newtonstraße, 25.08.2020; 01:08 Uhr. In den frühen Morgenstunden wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bonn telefonisch über eine Rauchentwicklung aus einer Garage informiert. Bei Eintreffen der ersten Einheiten konnte nach kurzer Erkundungsphase eine starke Rauchentwicklung aus einem Scherengittertor einer Tiefgarage bestätigt werden, woraufhin weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert wurden. Mit insgesamt zwei Angriffstrupps wurde, nachdem das nicht mehr zu bewegende Tor der Garage mittels akkubetriebener Schere gewaltsam geöffnet war, die Brandbekämpfung mit einem Löschrohr und Schaumzusatz eingeleitet. Zur Sicherung der darüber liegenden Bebauung wurden alle, an die Tiefgarage angeschlossenen Gebäude erkundet, und die vier Treppenräume mittels Belüftungsgeräten unter Überdruck gesetzt. Zielsetzung hierbei war die fortlaufende Sicherung der Rettungswege aus den Wohngebäuden und Gewährleistung, dass sich die massive Rauchentwicklung innerhalb der Garage nicht auf weitere Gebäudeteile ausbreitete. Gebrannt hatte ein Pkw. Aufgrund der immensen Wärme- und Rauchentwicklung waren jedoch insgesamt mehrere Pkw's betroffen. Nach erfolgreichem Ablöschen des Brandes wurde über weitere Lüfter die Entrauchung der Tiefgarage über die Treppenräume vorangetrieben. Nach Betätigung der elektrischen Sicherungen und Messung der Kohlenmonoxidkonzentration, konnte die Garage für die weitere Bearbeitung an die Kriminalpolizei und final an den Vertreter der Gebäudeeigentümer übergeben werden. Glücklicherweise gab es im Rahmen des Einsatzes keinerlei Verletze. Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst war der Einsatz gegen 4 Uhr beendet. Für die Dauer der Arbeiten mussten die Celsius-und die Newtonstrasse voll gesperrt werden. Im Einsatz waren 62 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Duisdorf, Lengsdorf und Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes. Die Löscheinheiten Holzlar, Holtorf, Bonn Mitte und Lannesdorf besetzten darüber hinaus für den Zeitraum des Einsatzes die Feuerwachen der Berufsfeuerwehr.

