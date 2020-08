Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Hebelspuren an Supermarkt festgestellt

Wetter (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag in eine Supermarktfiliale an der Osterfeldstraße einzubrechen. Eine Angestellte entdeckte die Hebelspuren an einer Nebentür des Filialgebäudes. Hinweise auf die Täte gibt es bislang nicht. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter nicht.

