Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Hausmeisterbüro

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte außerhalb der Schulzeit Zugang zu einer Schule in der Teichstraße. Sie suchten das Hausmeisterbüro auf und brachen hier einen Schreibtisch auf. Aus dem Tisch entwendeten sie Bargeld und ein Sparbuch. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Diebe eine unverschlossene Tür, um in das Gebäude zu gelangen.

