Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zufallsfund bei Hilfeleistungseinsatz

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Mittwoch, 20.01.21, 04.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 21.01.21, gegen 04.00 Uhr mussten die Beamen des Polizeikommissariats Bad Gandersheim zu einem krankheitsbedingten Hilfeleistungseinsatz in die Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim ausrücken. Im Rahmen dieses Einsatzes fanden die Beamten in der Wohnung des 20-jährigen Anrufers Betäubungsmittel und Waffen in Form von Schlagringen auf. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Es wurden Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Waffengesetzes eingeleitet.

