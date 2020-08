Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend an einer Kreuzung bei Karlsruhe-Rüppurr ereignete. Da nachträglich beide Beteiligten angeben, bei Grünlicht gefahren zu sein, ist die Polizei nun noch auf der Suche nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der befuhr die 53-jährige Fahrerin eines VWs gegen 16:55 Uhr die Herrenalber Straße von Ettlingen kommen in Richtung Rüppurr. Zur gleichen Zeit kam die 50-jährige Fahrerin eines Toyotas von der Autobahn A5 und wollte an der Anschlussstelle Ettlingen nach links in Richtung Ettlingen abbiegen. Hierzu hielt sie zunächst bei Rot an der dortigen Ampel an. Als die Ampelanlage auf Grünlicht umschaltete, fuhr die 50-Jährige los, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem VW der 53-Jährigen kam. Da die VW-Fahrerin ebenfalls angab, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere sollen mehrere Fahrzeuge zusammen mit der 50-Jährigen an der roten Ampel gewartet haben.

Diese sowie mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

