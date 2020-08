Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter stiehlt Herrenfahrrad aus Garage - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Herrenfahrrad der Marke Oakland aus einer offenstehenden Garage in Palmbach. In diesem Zusammenhang fiel einer Zeugin gegen 21.20 Uhr in der Straße Im Winterrot ein Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 16 Jahren mit einem solchen Herrenfahrrad auf. Der junge Mann war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet und fuhr in Richtung Talstraße.

Zeugen oder Hinweisgeber, die am Dienstagabend in der Zeit zwischen 20.50 und 21.20 Uhr in der Umgebung der Straße Im Winterrot verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Kai Lampe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell