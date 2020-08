POL-KA: (KA) Kürnbach - Lebensgefährliche Verletzungen bei Arbeitsunfall

Polizeipräsidium Karlsruhe

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 52-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmittag in Kürnbach zu. Der Mann hatte, zusammen mit drei weiteren Männern, ein Hebe-Schiebe-Türen-Element in einem Neubau gesetzt und mit Unterlegkeilen gesichert. Während die drei Männer weiteren Tätigkeiten nachgingen, war er 52-Jährige mit dem Vorbereiten der Halterungen beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache kippte das ca. 150 kg schwere Element und begrub den 52-Jährigen unter sich. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

