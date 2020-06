Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zwei Einbrüche in Gastbetriebe am Wochenende

Fürstenau (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:50 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter durch ein Fenster Zugang zu einem Imbissbetrieb in der Großen Straße. Wechselgeld, eine Trinkgeldkasse und diverse Getränke wurden von dem Täter entwendet.

In der Zeit zwischen Mitternacht und 07:45 Uhr, kam es am Sonntag zu einem Einbruch in ein Restaurant am Schloßplatz in Fürstenau. Ein unbekannter Täter nutzte ein rückwärtiges Fenster zum Einstieg in den Gastbetrieb, zuvor wurde versucht, eine Tür aufzuhebeln. Es wurden Bargeld, Unterhaltungselektronik und weitere Gegenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05901/961480 oder 05439/9690.

