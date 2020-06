Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Parkplatzrempler am Wulfter Turm

Osnabrück (ots)

Am Donnerstaganchmittag ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka Marktes am Wulfer Turm eine Unfallflucht. Ein dort abgestelltes schwarzes Smart Carbrio wurde in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher fuhr nach dem Vorfall einfach weg und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215.

