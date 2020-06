Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Vandalismus und Einbruch in der Hansastraße

Wallenhorst (ots)

In der Nacht zu Freitag trieben Kriminelle in der Hansastraße ihr Unwesen. In einer gerade im Umbau befindlichen Halle auf dem Gelände eines Möbelhauses entleerten die Unbekannten den Inhalt mehrerer Feuerlöscher auf dem Boden und in zwei Baufahrzeugen. Möglicherweise dieselben Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt auf das Betriebsgelände einer Kfz-Werkstatt mit Lackiererei, hebelten ein Gebäudefenster auf und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Einbrecher eine Geldbörse, einen Laptop und ein Handy. Hinweise zu den beiden Straftaten nimmt die Wallenhorster Polizei unter 05407-81790 entgegen.

