Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Kind kollidiert mit Pkw

Merzen (ots)

Gegen 14:25 Uhr ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Westerholter Straße, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Ein als Schulbus gekennzeichneter Kleintransporter hielt mit Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand, um einen Schüler aussteigen zu lassen. Die Mutter nahm das Kind entgegen, in diesem Moment lief der 7-jährige Junge unvermittelt los, vor dem Schulbus her, auf die Fahrbahn. Dort prallte er gegen die rechte Fahrzeugseite eines in Richtung Ortsmitte fahrenden Kia Picanto. Der 72-jährige Fahrzeugführer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Es wurde von den Rettungskräften in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Dort wurden schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen festgestellt.

