Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Rollerfahrer geriet unter Radlader

Bohmte (ots)

Am frühen Donnerstagabend, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Herringhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Bohmte befuhr mit einem Radlader die Dübberortstraße in Richtung Norden. An der Einmündung zur Straße Am Leckermühlenbach übersah er die Vorfahrt eines 53-jährigen Mannes aus Ostercappeln. Der Radlader erfasste den Rollerfahrer und schliff ihn einige Meter mit. Vor Ort wurde eine Lebensgefahr bei dem 53-Jährigen angenommen, diese bestätigte sich glücklicherweise später im Krankenhaus nicht. Der Rollerfahrer wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide Unfallfahrzeuge wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

