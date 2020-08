Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermehrte Aktivitäten von angeblichen Microsoft-Support-Mitarbeitern

Karlsruhe (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe häufen sich seit einigen Tagen wieder Meldungen über betrügerische Telefonanrufe falscher Microsoft Mitarbeiter. In Einzelfällen entstanden bereits Schäden bis zu mehreren tausend Euro!

Unter dem Vorwand angeblich das mit Schadsoftware verseuchte Microsoft-Betriebssystem reparieren zu wollen, versuchen derzeit wieder vermehrt Betrüger sich über spezielle Fernwartungssoftwares Zugang zu den Computern von Bürgern im Stadt- und Landkreis Karlsruhe zu verschaffen.

Durch geschickte Gesprächsführung wurden die Geschädigten dazu gebracht, die Fernwartungssoftware zu installieren. Dadurch erhielten die Täter Zugriff auf die Computer der Opfer. Häufig werden zur Bezahlung von "Microsoft-Wartungsverträgen" die Geschädigten aufgefordert Wertgutscheine für diverse Online-Portale (iTunes, Playstore, Playstation Network) zu erwerben. In der Folge müssen die Gutscheincodes telefonisch dem Anrufer mitgeteilt werden.

Mittlerweile ist es den Betrügern auch gelungen das Opfer zur Herausgabe seiner Kreditkartendaten, Zugangsdaten zum Online-Banking oder Kopien seiner Ausweisdaten telefonisch in Erfahrung zu bringen. In der Folge wurden von den Tätern Geldtransaktionen ins Ausland oder zu Finanzdienstleistern veranlasst, so dass eine Verfolgung der Zahlungswege erheblich erschwert oder unmöglich gemacht werden, um die Täter zu identifizieren.

Die Anrufer kommunizierten in englischer Sprache oder in gebrochenem Deutsch. Bei den angezeigten Rufnummern handelte es sich um gefälschte Telefonnummern, die meistens eine deutsche Vorwahl aufwiesen.

Daher bitte die folgenden Tipps beachten:

- Microsoft meldet sich bei niemandem persönlich, um auf ein Problem hinzuweisen!

- Keinen fremden Personen Zugriff auf persönliche Daten gewähren!

- Die Firma Microsoft würde sich niemals mit Gutschein-Karten "bezahlen" lassen!

- Bei tatsächlichen Problemen mit dem Computer an eine Fachfirma wenden!

Ist man bereits von einem solchen Anruf betroffen:

- den Computer vom Internet trennen

- Passwörter (E-Mail, Onlinebanking, etc.) von einem sicheren Gerät ändern

- Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Zahlungsdienstleistern zum Stoppen der Transaktionen

- Kontaktaufnahme mit dem eigenen Kreditinstitut für weitere Maßnahmen

- Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten und nach Rücksprache dort den Computer von einem Fachmann überprüfen und bereinigen lassen

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe