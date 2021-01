Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselfallenbetrug

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.) Ein bisher unbekannter Mann bezahlte am 15.01.21, gegen 12:25 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Uslarer Straße mit einem 100,- Euro-Schein. Bei der Rückgabe des Wechselgeldes entwendete er der Kassiererin einen 50,-Euro-Schein, den er anschließend zusätzlich einforderte. Als die Kassiererin einen Kassensturz anbot, verließ der Mann den Einkaufsmarkt. Anschließend kam es um 12:45 Uhr in einem weiteren Einkaufsmarkt am Kottberg zu einem ähnlichen Vorfall. Hier wurden dem Mann 50,- Euro zu viel ausgehändigt, die anschließend in der Kasse fehlten.

