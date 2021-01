Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf schneeglatter Straße ins Schleudern geraten

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, St.-Georg-Straße, Sonntag, 17.01.21, 21.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Sonntag, 17.01.21, gegen 21.30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw Suzuki die Holzmindener Straße in Bad Gandersheim in Richtung Stadtkern. Im Verlauf der weiterführenden St.-Georg-Straße verlor der Bad Gandersheimer aufgrund schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und geriet ins Schleudern. Nachdem sich der Pkw um die eigene Achse gedreht hatte, stieß er gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat Altea einer 41-jährigen Bad Gandersheimerin. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst aufgrund fehlender Kommunikationsmittel von der Unfallstelle, meldete sich jedoch am nächsten Tag selbständig bei der Polizei, um den Unfall anzuzeigen. Hierzu wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Insgesamt entstanden durch den Unfall Schäden in Höhe von ca. 6000,- EUR.

