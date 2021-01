Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Küchenbrand in Lindau

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Marktstraße, Montag, 18.01.21, 09.45 Uhr

LINDAU (köh) - Montagmorgen kam es in einer Wohnung in der Marktstraße in Lindau zu einem kleineren Küchenbrand.

Nach ersten Ermittlungen geriet in der Wohnung einer 34-jährigen Lindauerin ein Plastikschneidebrett auf dem Ceranfeld eines Küchenherdes in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Küchenherd beschädigt und die Küche stark verrußt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren 51 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

