Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl eines Smartphones - Bundespolizei bittet um Hinweise

Hagen - Wuppertal - Langenfeld (ots)

Zu einem Diebstahl in der S-Bahn 8 kam es bereits am 15. Dezember 2019. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete einem 34-jährigen Mann aus Rösrath (Langenfeld) das Smartphone.

Der Mann war morgens (8:05 - 08:44 Uhr) auf dem Weg von Wuppertal nach Hagen. Im Zug schlief er mit seinem Smartphone in der Hand ein. Dieses wurde ihm dann entwendet, ohne dass er den Diebstahl bemerkte.

Mit Beschluss ordnet das Amtsgericht in Hagen die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen an. Dieser wurde durch die Videoüberwachung in der S-Bahn aufgezeichnet.

Den Link zu den Bildern finden Sie hier:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2020/oefa_11_2020.html

Die Bundespolizei fragt nun: "Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben?"

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

