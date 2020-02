Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nutzt Handgemenge zum Handydiebstahl

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Bereits am Freitagabend, 21.02.2020, stahl ein Täter an der Herforder Straße/ Zimmerstraße einem Bielefelder im Handgemenge das Handy aus der Tasche. Der Dieb flüchtete zusammen mit einer Gruppe.

Montagmittag zeigte ein 24-jähriger Bielefelder bei der Polizei den Diebstahl seines Smartphones an. Der 24-Jährige ging in Begleitung eines 23-jährigen Bielefelders am Freitagabend gegen 22:30 Uhr auf der Herforder Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz. Im Bereich der Zimmerstraße begegnete ihnen eine Personengruppe, die dem Duo den Weg verstellte. Ein Mann trat aus der circa 10-köpfigen Gruppe, unter denen sich auch Frauen befanden, auf das Opfer zu und schubste ihn. Im folgenden Gerangel zwischen dem Duo und der Gruppe entwendete ein Täter unbemerkt das Handy des 24-Jährigen aus dessen Jacke. Plötzlich lief die Gruppe in Richtung Kesselbrink davon. Wenig später bemerkte der 24-Jährige das Fehlen seines Handys.

Nach Angaben des Opfers war der südländisch aussehende Haupt-Täter circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 cm groß und von dicklicher Figur. Er trug schwarze kurze Haare.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

