Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Diebstahl von Geldbeuteln - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

In dieser Woche, am Montag, 30.11.2020 und Donnerstag, 03.12.2020, ist es zu zwei Diebstählen von Gelbbörsen an Kassen zweier Lebensmittelläden gekommen.

Nach den Schilderungen der Bestohlenen näherte sich im Kassenbereich jeweils eine Frau ungewöhnlich nahe an und möglicherweise wurden hierbei die Geldbörsen aus den Jackentaschen entwendet. Die Diebstähle wurden erst einige Zeit später bemerkt.

Die Frau soll etwa 50 Jahre alt, 165cm groß gewesen sein und schulterlange, gräuliches Haar haben. Sie trug einen längeren Mantel.

Der Polizeiposten Kandern, Tel.: 07626 97780-0, sucht weitere Zeugen oder mögliche Geschädigte.

Tipps der Polizei zur Vermeidung von Taschendiebstählen:

- In jedem Gedränge besonders aufmerksam sein und auf eventuelle Taschendiebe achten

- Beim Einkaufen Geldbörse nicht oben in der Einkaufstasche oder in den Einkaufswagen legen

- Geldbeutel, Kreditkarten oder Schlüssel auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt dicht am Körper tragen

- Beim Bezahlen an der Kasse fremden Einblick in die Geldbörse vermeiden

