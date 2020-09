Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Diebe wollten Klimatechnik auf Rathaus stehlen

Raesfeld (ots)

Auf ein Klimagerät hatten es Diebe in der Nacht zum Samstag in Raesfeld abgesehen: Die Täter waren auf das Dach der Gemeindeverwaltung an der Weseler Straße geklettert. Dort hatten sie sich an dem Gerät zu schaffen gemacht, waren aber schließlich ohne Beute abgezogen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell