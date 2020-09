Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Reitpferd aus Stall entwendet

Borken (ots)

Ein Reitpferd gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zu Montag in Borken-Gemen. Das Pferd hatte in einem unverschlossenen Stall an der Burloer Straße in einer Reitbox gestanden. Die Tat ereignete sich dort zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr. Bei dem entwendeten Tier handelt es sich um ein Reitpferd vom Erscheinungsbild Fuchs mit weißen Längsstrich auf dem Kopf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell