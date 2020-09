Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfall im Kreisverkehr

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 13 Jahre alte Schülerin am Freitag in Rhede bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu war es gegen 13.20 Uhr im Kreisverkehr Neustraße/Kirchstraße/Nordstraße/Gudulastraße gekommen. Die Unfallschilderungen der Beteiligten gehen auseinander. Fest steht, dass ein Unbekannter dem gestürzten Kind helfen wollte. Dieser war circa 35 bis 45 Jahre alt, trug einen Vollbart und eine Brille. Die Polizei bittet den Mann, sich als Zeuge beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

