Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Portemonnaie aus Auto entwendet

Groß Reken (ots)

Eine Geldbörse erbeutet haben Unbekannte beim Aufbruch eines Autos in Groß Reken. Die Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen, um an ihre Beute zu gelangen. Das betroffene Fahrzeug hatte an der Coesfelder Straße auf einem Parkplatz am Friedhof gestanden - dort war es am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 14.05 Uhr zu der Tat gekommen. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen - ein Auto ist kein Tresor!

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell