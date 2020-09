POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert schwere Unfälle verursacht

Kreispolizeibehörde Borken

Im betrunkenen Zustand hat ein Autofahrer am Sonntag in Bocholt einen folgenschweren Unfall verursacht: Eine lebensgefährlich verletzte Frau und vier weitere Verletzte, dazu ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro stellen die Bilanz des Geschehens dar, das sich gegen 16.45 Uhr auf der Klarastraße abgespielt hat. Ein 54-Jähriger aus Bocholt war nach ersten Erkenntnissen mit seinem Wagen in Richtung Paulusstraße gefahren und auf ein Fahrzeug geprallt, mit dem ein 58 Jahre alter Bocholter nach links in diese hatte abbiegen wollen. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen, ebenso eine 50-jährige Beifahrerin. Der 54-Jährige setzte nach dem Aufprall seinen Wagen zurück und beschädigte dabei sowohl eine Bushaltestelle, als auch einen Baum. Anschließend flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit, wodurch die beschädigte Motorhaube nach oben klappte. Ohne Sicht kam das Fahrzeug von der Straße ab und erfasste eine 55-Jährige und einen 73-Jährigen, die sich auf dem Gehweg befanden. Der Wagen überfuhr eine Gartenmauer und kam in einem Vorgarten zu stehen - dabei beschädigte er zudem ein stehendes Auto erheblich. Der alkoholisierte Fahrer entfernte sich von seinem Wagen und setzte sich in eine Bushaltestelle. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Die beiden verletzten Passanten kamen in ein Krankenhaus. Die 55-Jährige schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr, der 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der alkoholisierte Fahrer kam ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Von dort erfolgte die Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

