Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Joint in Park geraucht

Stadtlohn (ots)

Einen Joint rauchend haben Polizeibeamte einen 20-Jährigen am Samstag in Stadtlohn angetroffen. Der Stadtlohner warf gegen 16.10 Uhr seine Marihuana-Zigarette zu Boden, als er die Beamten erblickte. In seiner Jackentasche hatte er zudem eine geringe Menge Marihuana. Die Tat trug sich in dem Park an der Klosterstraße/Owwering zu. Anwohner hatten die Polizei in der Vergangenheit informiert, dass häufiger Marihuanageruch aus dem Park aufsteigen würde. Die Drogen stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

