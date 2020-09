Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Ohne Straßenverkehrszulassung in Bauerschaft unterwegs

Ahaus (ots)

Die Kennzeichen mit Farbe übersprüht und entsiegelt - so ist ein 41-jähriger Autofahrer in der Bauerschaft Feldmark in Ahaus-Ottenstein mit einem Wagen unterwegs gewesen. Am Samstag gegen 17.40 Uhr fiel den Beamten das Fahrzeug auf. Beim Erblicken des Polizeifahrzeuges bremste der Ahauser abrupt und fuhr dann rückwärts. Bei der Kontrolle stelle sich heraus, dass das Fahrzeug seit zwei Jahren nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen ist. Die Einlassung des 41-Jährigen, dass er nur eben eine Probefahrt machen wolle, bewahrte ihn nicht vor einer Strafanzeige.

