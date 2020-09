Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannte entwenden PKW

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag entwendeten bisher unbekannte Täter einen 3er BMW. Der Wagen hatte hinter einem Opel in einer Hauszufahrt an der Pater-Arnold-Straße geparkt. Um den im Weg stehenden Opel wegschieben zu können, hatten die Täter bei diesem Fahrzeug kurzerhand mit einem Pflasterstein eine Scheibe eingeschlagen.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

