Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Zusammenstoß beim Abbiegen

Südlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 68-Jährige am Samstag bei einem Unfall in Südlohn-Oeding erlitten. Die Heidenerin hatte als Beifahrerin im Wagen eines 77-jährigen Südlohners gesessen, der gegen 12.30 Uhr auf der Winterswyker Straße in Richtung B70 unterwegs war. Dieser war mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, mit dem eine 40-jährige Velenerin nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte und dabei seine Fahrspur gequert hatte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell