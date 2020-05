Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei verletzte Kinder nach Verkehrsunfall in Wuppertal-Heckinghausen

Wuppertal (ots)

Gestern (18.05.2020), gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Weberstraße in Wuppertal-Heckinghausen zu einem Unfall bei dem zwei Kinder Verletzungen erlitten. Die 5- und 7 Jahre alten Jungen spielten in einer Zufahrt und gelangten von dort zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Dort erfasste sie der Toyota eines -nach ersten Erkenntnissen- langsam fahrenden 63-Jährigen. Der fünfjährige zog sich dabei schwere- und der siebenjährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Kinder in ein Krankenhaus. (sw)

