POL-FR: Brandmeldealarm in Kurklinik

Am Freitag, den 04.12.2020, gg. 01:24 Uhr wurden die Feuerwehren aus Friedenweiler und Rötenbach, sowie die Polizei aus Neustadt und das DRK zu einem Brandmeldealarm in einer Klinik, in Friedenweiler gerufen.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen, hatte sich wohl ein am Ladekabel befindliches Handy entzündet. Durch die Rauchentwicklung löste daraufhin die Brandmeldeanlage aus.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte, gelang es das Feuer zu löschen, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das Inventar verhindert werden konnte.

Durch den Brand wurde die Besitzerin des Handys nur geringfügig verletzt. Diese zog sich eine kleine Brandverletzung an der Hand zu. Nach Erstversorgung durch das DRK, konnte die 41-jährige Frau wieder in die Kurklinik zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 200 Euro beziffert.

