Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unrechtmäßige Nutzung von Parfüm führt zur Strafanzeige (10.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Auf dem Tuttlinger Rathaus ein gutes Bild abgeben wollte offensichtlich ein 26 Jahre alter, aus Westafrika stammender Mann am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr. Vor dem Besuch bei der Stadtverwaltung suchte er einen benachbarten Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße auf, öffnete dort ein Markenparfüm und sprühte sich damit umfassend ein. Eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes wurde auf das Verhalten des 26-Jährigen aufmerksam und sprach ihn an. Der Tatverdächtige schenkte der Mitarbeiterin keine Aufmerksamkeit und verschwand aus dem Geschäft. Der im Drogeriemarkt tätige Ladendetektiv verfolgte die Spur des Tatverdächtigen und machte diesen im Rathaus ausfindig. Gleichwohl gelang es dem 26-Jährigen nach dem Erhalt seiner Duldungsunterlagen, vom Ladendetektiv unbehelligt aus dem Rathaus zu verschwinden. Nachdem die verständigten Polizeibeamten des Polizeireviers Tuttlingen die Personendaten des Asylbewerbers auf dem Rathaus erheben konnten, erhielt der Tatverdächtige polizeilichen Besuch in seinem Zimmer in einer Unterkunft. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell