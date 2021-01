Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Pkw zusammengeschoben

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Schwarzer Weg, Mittwoch, 20.01.21, 17.45 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 20.01.21, 17.45 Uhr befuhr ein 73-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw BMW die Straße Schwarzer Weg in Bad Gandersheim, in Richtung Neue Straße. Im Schwarzen Weg wollte der Bad Gandersheimer an ordnungsgemäß geparkten Pkw vorbeifahren, stieß jedoch gegen einen geparkten Pkw Ford Galaxy. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen einen vor ihm parkenden Ford Tourneo geschoben, dieser wiederum gegen einen Opel Corsa. Der Pkw des 73-jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 10.000,- EUR.

