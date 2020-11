Polizei Paderborn

POL-PB: Abbiegendes Auto bringt Reiterin und Pferd zu Fall

Delbrück-OstenlandDelbrück-Ostenland (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Lohuder Weg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Unfallzeugen sowie den Fahrer eines blauen Autos mit Anhänger

Am Mittwoch (18.11.2020) war eine 39-jährige Reiterin gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pferd auf dem Lohuder Weg unterwegs. Als sie sich kurz vor der Einmündung Dullwallsweg befand bog ein Auto mit großem Anhänger aus der Seitenstraße ein und kam zu weit nach links. Das Pferd scheute, sprang in den Graben und stürzte gegen einen Maschendrahtzaun. Die Reiterin erlitt leichte Verletzungen. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter. Es soll sich um einen blauen Pkw, eventuell ein VW Golf, gehandelt haben. Das Auto zog einen hohen blauen Anhänger. Der Fahrer des Gespanns fuhr in Richtung Hövelhofer Straße davon.

Sachdienliche Hinweise sowie Angaben zu Auto oder Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

